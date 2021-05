Isola dei famosi, Awed dichiara dopo la prova: “Mi stavo cag** sotto, io vero uomo alpha”

Nel corso di una prova ricompensa all’isola dei famosi 2021, Awed dichiara di soffrire di vertigini ma il siparietto è divertente

Venerdì 14 maggio 2021, è in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021, survive reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Dopo il salvataggio di Valentina Persia in nomination questa settimana e Isolde proclamata come leader salvador come Ignazio, si è svolta una nuova prova. La prova consisteva nel salire sopra ad un palo di legno immerso nel mare e resistere il maggior tempo possibile.

A quel punto, quando tutti i naufraghi uomini sono caduti e quindi hanno perso la prova, Awed è rimasto ranicchiato sul palo. “Perché sei rimasto li sopra come i piccioni sul filo della luce? Guarda che il gioco è finito”, ha dichiarato Ilary. “Ha paura secondo me” ha affermato l’opinionista Elettra Lamborghini. La scena si è trasformata in un siparietto divertente, anche se non per il povero Awed. Dopodiché, lo youtuber partenopeo è sceso a fatica giù dal palo e ha dichiarato: “Mi stavo cag***do sotto, ma ho dimostrato di essere un vero maschio alpha!“. Infine, Awed ha confermato di soffrire di vertigini.

Insomma, la scena è diventata virale su Twitter al punto che gli utenti hanno di iniziato a fare dei meme, di cui alcuni ispirandosi ad una scena di Tre uomini e una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo.

Awed rimasto sopra la colonna più o meno così:#isola pic.twitter.com/sdx9dT29HR — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) May 14, 2021

Awed non sarà l’uomo dinamica ma è un meme vivente #isola — icy (@fuoridallhype_) May 14, 2021

Awed è bloccato lì, non può né scendere né salire, NÉ SCENDERE NÉ SALIRE #isola pic.twitter.com/vl8qJANtzQ — Federica (@1kand1ships) May 14, 2021

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui