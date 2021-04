Isola dei famosi 2021, chi sarà l’eliminato tra Awed e Miryea secondo i followers di Nonsolo.tv?

Ecco chi sarà l’eliminato di questa sera tra Awed e Miryea secondo i sondaggi di Nonsolo.tv

Questa sera, giovedì 1 aprile, è in onda la sesta puntata dell’Isola dei famosi 2021, nella quale si assisterà ad una nuova eliminazione. A scontrarsi al televoto, ci sono Awed e Miryea Stabile. In attesa di scoprire il verdetto, Nonsolo.tv ha lanciato su Instagram un sondaggio ai suoi followers.

Stando ai dati del sondaggio ad avere la peggio, è Miryea che è stata votata con il 54% dei voti (in negativo) da parte dei votanti. Mentre lo youtuber partenopeo si è aggiudicato il 46% dei voti. A quanto pare, l’ex pupa de la Pupa e il secchione potrebbe essere la prossima naufraga ad abbandonare la palapa.

Come sempre, il concorrente che sarà eliminato dovrà decidere se abbandonare per sempre il gioco e tornare in Italia, oppure rimanere a Parasite Island assieme a Ubaldo e Fariba (anti-naufraghi) e gli eliminati precedenti Vera Gemma e Brando Giorgi.

