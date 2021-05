Isola dei famosi, Vera di nuovo contro Valentina Persia: “Risulti antipatica e rosichi quando ti nominano”

Nuovo scontro tra Valentina Persia e Vera Gemma a Isola dei famosi 2021: ecco cosa è successo

Tra Valentina Persia e Vera Gemma non scorre buon sangue e chi segue l’Isola dei famosi 2021 lo sa bene. Dopo lo scontro della scorsa puntata del reality, Vera ha avuto di nuovo qualcosa da ridire su Valentina. Mentre l’attrice comica si è collegata in studio dalla palapa per le nomination, è intervenuta l’ex naufraga dallo studio.

“Innanzitutto ti volevo dire che sei dimagrita e stai molto bene, ma ti devo dire un’altra cosa..” ha esordito così Vera rivolgendosi a Valentina. “Non sei sempre simpatica, a volte volte risulti antipatica” ha dichiarato in modo schietto Vera. La figlia di Giuliano Gemma ha poi aggiunto: “Rosichi quando qualcuno ti nomina“. Valentina ha replicato così: “Ma io lo so di essere rosicona e l’ho detto”. Infine, l’attrice comica ha lanciato una stoccata a Vera: “Ci ho provato a fare la camminata, ma non è roba per me”. Una frecciatina quella di Valentina che si riferiva alla “sfilata” di Vera sul bagnasciuga quando era sull’Isola dei famosi.

