Isola dei famosi 2021, Isolde sulla bellezza naturale delle donne: “Belle anche con il seno piccolo”, Ilary pare seccata

Isolde Kostner ha lanciato un’importante messaggio sulla bellezza del corpo non ritoccato delle donne, ma Ilary Blasi pare ignorarla infastidita

Nella puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, Isolde Kostner ha lanciato un’importante messaggio sulla bellezza naturale delle donne dal corpo non ritoccato chirurgicamente. Un argomento non affatto scontato per un reality show, che punta sull’intrattenimento e leggerezza. A quanto pare, però, pare essere stato apprezzato da parecchi telespettatori.

“Abbiamo tutti davanti la figura della donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così. Siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, i capelli più corti e i fianchi più larghi“, ha dichiarato la Kostner nel corso delle nomination in palapa.

Ilary Blasi forse esausta dalla lunga diretta e dal discorso prolisso di Fariba Tehrani, ha ignorato del tutto il discorso della sportiva altoatesina, apparendo un po’ infastidita. “Ma è diventata Fariba?” ha affermato la conduttrice, spronando Isolde a sbrigarsi a fare il suo nome per le nomination.

Un messaggio che probabilmente non è stato recepito in studio, ma che i telespettatori hanno colto e apprezzato tantissimo sui social.

Isolde che parla di bellezza naturale ed imperfetta davanti ad Ilary Blasi mi ha fatto volare nella ionosfera#isola — Latte di Gallina ?? (@latte_gallina) May 21, 2021

Isolde che riporta la donna naturale in tv e fa un discorso motivazione degno del presidente della repubblica REGINA al posto di Elisabetta #isola pic.twitter.com/AT10miMZtK — salvatrash (@salvatrash1) May 21, 2021

