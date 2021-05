Trovarsi, di Pirandello, in onda su RAI 5

Trovarsi è tra i capolavori di Luigi Pirandello, che RAI 5 ha deciso di proporre.

Dal punto di vista del contenuto, parliamo di un storia incentrata sul dramma di Donata Genzi, una donna attrice che è stata devota al palcoscenico e decidendo per scelta di non legarsi a nessun uomo.

Il suo scopo della vita è stato quello di compiacere il suo pubblico ogni sera. Ma a quale prezzo?

Con quest’opera Pirandello ha messo ancora una volta davanti a tutto il male della società, la storia di gente comune usando la metafora del teatro. Per aluroew era importante mettere in risalto, il modo di relazionarsi tra gli uomini e in particolar modo la ricerca e l’espressione della verità di cui il palcoscenico può essere il più autentico testimone.

