Mr Bean: quanti film ci sono nella saga? Dove trovare il mitico Mr Bean!

Mr Bean sembra un personaggio sempre esistito. In realtà, fu creato dallo stesso Rowan Atkinson (che lo interpreta), insieme a Richard Curtis e Robin Driscoll, come un personaggio di cabaret. Solo dopo, ottiene film e serie tutte dedicate a lui, a partire dal 1990. Ecco la sua storia.

Mr Bean: prima serie (1990-1995)

La prima serie su Mr Bean, con le gag più classiche, andò in onda tra il 1990 e il 1995. Coinvolse oltre 200 Paesi e Rowan Atkinson divenne famosissimo (anche se già gli inglesi lo conoscevano). La serie non aveva bisogno di traduzione, perché gran parte delle gag erano mute e Bean risulta sempre incomprensibile.

Mr Bean, l’ultima catastrofe (1997)

Nel 1997, Bean ottiene un film con lui come protagonista. Il film fu diretto da Mel Smith. Le riprese si svolsero tra Londra, Hollywood e Los Angeles. Il film costò 18 milioni di dollari e uscì nelle sale inglesi il 2 agosto 1997. Il film guadagnò nel mondo 250 milioni di dollari.

Mr Bean è un impiegato della National Gallery di Londra, ma è uno scansafatiche. Purtroppo, però, il vicedirettore non riesce a coglierlo in fallo per liberarsi di lui. La cosa genererà un disastro dietro l’altro.

Il cartone animato (2002)

Forte del successo dovuto ad apparizioni su libri e persino clip musicali, con la Universal, Atkinson realizza la serie animata. Bean ha la voce originale e così tutti gli altri personaggi. La serie fu molto apprezzata dai bambini e oggi viene trasmessa du Italia Due. È di 158 episodi da 12 minuti e andò in onda per la prima volta dal 6 dicembre 2003 al 5 settembre 2017.

Mr Bean’s Holiday (2007)

Nel 2007, a 10 anni dal primo film, Steve Bendelack diresse il sequel, che vede anche la comparsa della fidanzata di Bean vista nella serie animata. Le riprese furono tra la Francia e l’Inghilterra.

Bean chiede a un famoso regista russo di riprenderlo con la nuova telecamera vinta alla lotteria della parrocchia.

Questo, però, non permetterà al regista di salire sul treno con il figlio e darà il via a una serie di imprevisti, fino alla presentazione del film. del regista.

Il film costò 25 milioni di dollari e ne ottenne all’incasso mondiale oltre 232 milioni. Nel Regno Unito, arrivò nelle sale il 24 marzo 2007, mentre in Italia arrivò il 6 aprile successivo.

