Cotto e Mangiato ricetta del 25 maggio 2021: straccetti asparagi e pancetta

Gli straccetti di asparagi e pancetta sono stati preparati nella cucina di Tessa Gelisio, in compagnia dello chef Andrea Mainardi. Ecco la ricetta

Ricetta

Per la ricetta, avrai bisogno di:

Uova

Farina

Asparagi

Pancetta

Ricotta

Birra

Procedimento

Prendi la ricotta e mettila a cuocere intera in forno con zucchero di canna e sale sulla superficie. Intanto in una padella, sciogli la noce di burro aggiungi un porro tagliato a fettine, gli apsargi tagliati a tocchetti e la pancetta a fettine. Sfuma con della birra. Impasta farina e uova e crea i tuoi straccetti a forma di triangolo, mettili a cuocere direttamente in padella con asparagi e pancetta. A metà cottura, aggiungi la ricotta cotta tagliata a cubetti. Poi i piatti una volta asciugato il sughetto.

