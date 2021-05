John Wick: quanti capitoli ci sono nella saga e quando uscirà il prossimo

Il primo capitolo della saga di John Wick, film d’azione con Keanu Reeves, andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. Quali sono tutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito? Tutto quello che sappiamo finora.

John Wick (2014)

Il film che andrà in onda stasera su Italia Uno è il primo della saga e andrà in onda alle ore 21.20. Diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, ha una durata di 101 minuti e la produzione è americana.

John Wick è un ex assassino, ma lascia la sua attività per stare con la moglie. La sua donna muore poco dopo per una malattia e lui si affeziona a una cagnolina.

Una banda di assassini gli entra in casa e si prende il cane. L’uomo non è più sicuro e decide di andare in un hotel, il Continental. Questo hotel raccoglie solo assassini e qui John si trova un nuovo equipaggiamento per salvare il suo cane e far fuori chi ha fatto a pezzi la sua casa.

Il cast è composto da:

Keanu Reeves: Jonathan “John” Wick;

Michael Nyqvist: Viggo Tarasov;

Alfie Allen: Yosef Tarasov;

Willem Dafoe: Marcus;

Dean Winters: Avi;

Adrianne Palicki: Ms. Perkins;

John Leguizamo: Aurelio;

Daniel Bernhardt: Kirill;

Bridget Moynahan: Helen Wick;

Ian McShane: Winston;

Bridget Regan: Addy;

Lance Reddick: Charon;

Keith Jardine: Kuzma;

Thomas Sadoski: Jimmy;

David Patrick Kelly: Charlie;

Omer Barnea: Gregori;

Toby Leonard Moore: Victor;

Clarke Peters: Harry;

Kevin Nash: Francis;

Scott Tixier: violinista;

Randall Duk Kim: dottore del Continental.

Il film guadagnò al botteghino 89 milioni di dollari sui 20 milioni spesi per realizzarlo.

John Wick 2 (2017)

Il grande successo del primo film spinge la produzione a un secondo capitolo nel 2007. In questo film compare anche Riccardo Scamarcio.

John vuole andarsene in pensione dopo aver ucciso il fratello di Viggo e aver recuperato la sua auto, persa nel primo film. Poi, però, un giovane boss gli ricorda che ha un debito con la sua famiglia.

Quindi, si reca al Continental per organizzare il piano per uccidere i nemici del giovane mafioso. L’uomo riesce nell’intento, ma deve affrontare la giustizia.

In più, ora anche gli assassini lo hanno cacciato e tenteranno in ogni modo di ucciderlo.

Il cast è composto da:

Keanu Reeves: Jonathan “John” Wick;

Riccardo Scamarcio: Santino D’Antonio;

Ian McShane: Winston;

Ruby Rose: Ares;

Common: Cassian;

Claudia Gerini: Gianna D’Antonio;

Lance Reddick: Charon;

Laurence Fishburne: Bowery King;

Tobias Segal: Earl;

Chukwudi Iwuji: Akoni;

John Leguizamo: Aurelio;

Bridget Moynahan: Helen Wick;

Peter Stormare: Abram Tarasov;

Thomas Sadoski: Jimmy;

David Patrick Kelly: Charlie;

Franco Nero: Julius;

Peter Serafinowicz: Sommelier;

Margaret Daly: Operatrice;

Simone Spinazze: Cartografo;

Luca Mosca: Angelo, sarto italiano;

Youma Diakite: Lucia.

Alcune riprese si svolsero a Roma. Il film guadagno 140 milioni di dollari a fronte dei 40 milioni di dollari spesi.

John Wick 3: Parabellum (2019)

Il terzo capitolo della saga vede una squadra che non si cambia, perché vince.

Wick è inseguito da ogni parte. In più, in Marocco, incontra una vecchia amica che gli chiede di salvare sua figlia. Wick accetta. L’uomo salva la figlia di lei e viene lasciato solo nel deserto.

Nel frattempo, la Gran Tavola dei sicari lo sta cercando, intenzionata a farlo fuori. Wick, però, sta già meditando come fargliela pagare.

Il cast è composto da:

Keanu Reeves: John Wick;

Laurence Fishburne: Bowery King;

Ian McShane: Winston;

Lance Reddick: Charon;

Halle Berry: Sofia;

Mark Dacascos: Zero;

Asia Kate Dillon: La Giudicatrice;

Anjelica Huston: Direttore;

Saïd Taghmaoui: il Reggente;

Jason Mantzoukas: Tick Tock Man;

Robin Lord Taylor: Amministratore;

Jerome Flynn: Berrada;

Randall Duk Kim: Doc;

Roger Yuan: Huang;

Tiger Hu Chen: Triad;

Silvio Simac: The Muscle;

Boban Marjanovi?: Ernest.

Il film guadagnò 322 milioni di dollari e i fan attesero un nuovo inizio.

John Wick 4: quando ci sarà il seguito?

Le riprese del quarto film della saga con l’immancabile Keanu Reeves inizieranno questa estate. Attesissimo, l’unica cosa che si sa sono le location, ovvero le città, che saranno:

Berlino;

Parigi;

New York;

Tokyo.

