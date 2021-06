Le medaglie della vecchia signora, in onda su RAI 5

Le medaglie della vecchia signora è l’opera che andrà in onda su RAI 5 il 1 Giugno. Una trama fitta ambientata nella Londra della Prima Guerra Mondiale.

Trama

La storia comincia con l’umile signora Dowey deidta al suo lavoro di domestica nelle case dei ricchi. La sua sola consolazione è avere un figlio soldato, Kenneth. Che lei sappia è in servizio, quando però una mattina, in licenza premio, si presenta all’uscio. Ed ecco che viene fuori la verità, la signora Dowey ha finto che Kenneth fosse il figlio per vanto, ma 8n realtà non è così. E così Kenneth, curioso sulla questione fecide di assecondare la donna per carità e pena. Insieme passano i più bei giorni e prima della partenza, il giovane confessa alla signora Dowey di avere messo per iscritto, che lei è la sua parente più prossima

Qualche mese dopo Kenneth morirà in guerra e tutte le sue medaglie al valore verranno recapitate alka donna, proprio come fosse una mamma in lutto.

Cast

Nel cast Ave Ninchi, Rina Morelli e Gianni Gark. La regia di Fulvio Tolusso.

