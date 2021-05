Andrea Damante rifatto? Il suo volto fa discutere i fan sui social

Il dj ed ex tronista Andrea Damante è apparso gonfio in viso in diretta a L’Isola dei famosi 2021: il commento dei fan su Twitter

Nella puntata di lunedì 31 maggio 2021 de L’Isola dei famosi, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, è apparso Andrea Damante. L’ex tronista e dj è in studio per sostenere l’amico Ignazio Moser, diventato finalista nelle scorse settimane. Molti telespettatori si sono soffermati a guardare il viso di Damante, poiché è particolarmente gonfio. Secondo alcuni utenti su Twitter, il dj veronese classe 1989 potrebbe aver fatto qualche intervento di chirurgia plastica al volto, in particolare agli zigomi.

“Ma Damante quanto botox ha?” ha commentato una telespettatrice rimasta sbalordita.

Ma damante quanto botox ha?! ?#isola — Little K. (@__littleK90) May 31, 2021

E poi qualcun altro ha scritto: “Raga ma Damante ha fatto qualcosa in faccia? sembra stragonfio”.

raga ma Damante ha fatto qualcosa in faccia? sembra stra gonfio #Isola — matt? (@positionforari) May 31, 2021

Poi c’è anche chi non è riuscito nemmeno a riconoscere l’ex tronista veronese: “Ma cosa è successo al Dama? Non sembra neanche lui è invecchiato male”.

Ma cosa è successo al Dama? Non sembra neanche lui è invecchiato male?? #isola — iamGM (@iamGM8) May 31, 2021

Infine, chi ha ipotizzato che potrebbe avare preso qualche chilo in più:

ma Damante si è rifatto o è ingrassato? #isola #tommasozorzi — sottonedielodie (@sparlosuttutto) May 31, 2021

Insomma, non sono stati pochi a notare l’evidente cambiamento di Andrea Damante, dal viso ai capelli con le meches. Che sia merito di qualche botulino? Chissà.

