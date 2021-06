Chi è Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico?

Ecco chi è Enrico Letta, segretario del Partito Democratico da marzo 2021

Enrico Letta è un politico e accademico italiano, dal 14 marzo 2021 ricopre i panni di segretario del Partito Democratico.

Il noto politico è nato il 20 agosto 1966 a Pisa. Dopo aver vissuto per un po’ a Strasburgo tornò in Toscana dove si è laureato alla Facoltà di Scienze Politiche. Sin da giovane ha manifestato la sua passione per la politica, nella Democrazia Cristiana. Dal 1991 al 1995 è stato presidente dei Giovani democristiani europei, per poi passare al Partito Popolare Italiano.

Enrico Letta verso la fine degli anni Novanta è stato nominato ministro per le politiche comunitarie del governo D’Alema I. È stato poi nominato ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nei Governi D’Alema II e Amato II. Dal 2001 al 2003 è stato professore a contratto presso l’Università Carlo Cattaneo nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e nell’École des hautes études commerciales di Parigi nel 2004.

Nel 2004 il loro politico è stato eletto parlamentare europeo. Due anni dopo ha lasciato Bruxelles per svolgere il ruolo di sottosegretario alla presidente del Consiglio con Prodi. Nel 2009 è stato invece vicesegretario nazionale del Partito Democratico. Letta nel 2013 si fa spazio all’interno del Parlamento, dove riceve anche il sostegno di Silvio Berlusconi, il suo Governo non durò però a lungo. La Direzione Nazionale del Pd lo ha sfiduciato nel 2014 portandolo alle dimissioni.

Enrico Letta tornò poi a Parigi dove ha ripreso l’attività accademica e si è dedicato alla ricerca tra l’Australia e gli Stati Uniti. A marzo 2021 si è candidato alla Segreteria del Partito democratico dopo il ripensamento di Nicola Zingaretti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il politico convolò a nozze per la prima volta all’età di 24 anni, il matrimonio giunse però al capolinea dopo sei anni. Dal 2003 è sposato con la giornalista Gianna Fregonara, dal loro amore sono nati tre figli.

Enrico Letta sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 1 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui