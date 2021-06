Madame replica alle polemiche: “Se vi capitassero 15 persone che vi fotografano mentre mangiate…”

La cantante Madame è tornata sui social per replicare alle polemiche scatenate dal suo twitt: “Se non avete fatto nulla per me, non chiedete foto”

E’ polemica su un twitt lanciato dalla cantante Madame, al secolo Francesca Calearo. La cantante di Sciccherie si è lasciata andare in un uno sfogo, riferendosi ad un fan che l’ha disturbata chiedendole un selfie : “Se non hai preso il cd o il biglietto, non sai di che parlo, se non hai mai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.

A quel punto, i fan si sono scatenati su Twitter con commenti piuttosto piccati: “Cara Madame, non tutti possono conoscere la tua gigantesca discografia. Quindi, ti dico anche meno”.

Cara #Madame non tutti possono conoscere la tua gigantesca discografia…

Quindi ti dico anche meno e sopratutto… pic.twitter.com/jG5GbP4wWN — Valentina (@Valenti07151093) June 20, 2021

Qualcuno ha inoltre fatto qualche meme riguardo all’accaduto: “oggi vi parliamo delle persone che aspirano alla notorietà e poi si lamentano di essere notati”.

oggi vi parliamo delle persone che aspirano alla notorietà e poi si lamentanto di essere notati #madame #medicina33 pic.twitter.com/0D36yALNqJ — xam925 (@xam925) June 20, 2021

Infine, Madame è intervenuta sulla polemica, rispondendo ad un twitt di Trashitaliano: “Se un giorno vi dovessero capitare 15 persone che vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta, dicendovi “ah ma sei quell”, facendovi sprofondare nell’imbarazzo perché uno non sanno che cosa facciate nella vita e due state mangiano, capirete il mio twitt. Più che polemica è buon senso”. L’artista ha infine chiosato il suo commento aggiungendo che se si ascoltano i brani sulle piattaforme, aumentano anche il numero delle vendite del disco.

? La precisazione di Madame dopo il tweet che ha scatenato la polemica pic.twitter.com/McZgmCeg8h — Trash Italiano (@trash_italiano) June 20, 2021

Ad intervenire sulla bufera e dare un consiglio amichevole a Madame, ci ha pensato il collega Ermal Meta: “Franci, questo tweet verrà preso male come successe con il mio di qualche anno fa. (in effetti il mio fu un po’ una ca..ata) se stai passando una brutta giornata, dimentica Twitter”.

"Ermal Meta":

Per la sua risposta al tweet di Madame pic.twitter.com/rhGOqzN8h1 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 20, 2021

