Ecco chi è Eleonora Daniele – età – carriera e vita privata della conduttrice

Eleonora Daniele è una conduttrice e giornalista molto nota ed amata, divenuta nota in passato per aver partecipato al Grande Fratello.

La conduttrice è nata il 20 agosto 1976 a Padova. Sin da giovane manifestò la sua grande passione per il giornalismo e la comunicazione, conseguì infatti la laurea in Scienze della comunicazione.

In passato ha partecipato alla seconda edizione Grande Fratello, reality che le ha permesso di farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione. Dopo il reality ha recitato in varie fiction come La Squadra, Un Posto Al Sole, approdò anche al cinema nel film di Vanzina Le Barzellette.

Negli anni si rende conto di voler ricoprire i panni di conduttrice e non quelli di attrice. Dal 2004 al 2011 ha condotto Unomattina, ha poi condotto Miss Italia Nel Mondo e Ciak…si canta!.

Nel 2013 Eleonora Daniele conduce Storie Vere, diventato poi Storie Italiane, ha condotto anche uno spin off della trasmissione, Il Sabato Italiano. La conduttrice continua a condurre la rubrica Storie Italiane all’interno del programma La Vita in Diretta.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato ha avuto una relazione a Nicola Maccanico. Dal 2002 è legata sentimentalmente all’imprenditore Giulio Tassoni. Dopo 16 anni di fidanzamento i due sono convolati a nozze nel 2019, l’anno successivo è nata la figlia Carlotta.

