Pillole velenose su Temptation Island, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 1: “Il trash è tornato!!!”

Aspettavo Temptation Island come da bambina aspettavo il Natale , e non sono stata delusa! Di solito nelle varie edizioni mettono una o due coppie assurde, quest’anno se ne salva solo una Prima di tutto voglio dire a mia discolpa, che se non sarò precisissima nei particolari è perché, i capelli a nido di Chiurlo di Tommaso e il rossetto oltre il contorno delle labbra di 20cm di Floriana mi hanno totalmente distratta!Tommaso 21anni anagraficamente, 15 di testa, pensa di avere accanto Miss Universo, che venera e a cui dice “il tuo corpo è sacro non farlo toccare a nessuno” Tommaso così geloso che si fa venire una sincope perché lei pensate un po’: al mare va un costume . Robe da medioevo. Lei 20anni più di Lui, sta con sto ragazzino perché diciamocelo, un altro che la venera così dove lo trova? Abbiamo poi l’uomo che si crede un gran figo, ma che è già lo zimbello d’Italia, Alessandro, l’uomo pollo pure la produzione lo prende in giro mettendogli canzoncine improbabili nei filmati, persino le tentatrici che – vi ricordo, sono pagate per farseli piacere – si sono riunite in gruppo per sfotterlo Questo passa le sue giornate ad allenarsi e a mangiare uova, riso e pollo… A me, posso essere volgare? Un uomo così, mette una secchezza che voi non avete idea C’è poi la coppia che tra un mese si sposa e hanno pensato bene di partecipare a questo sobrio programma a un mese dalle nozze lei dice di non essere felice, e di vederlo più come un amico che come un compagno, con lui però non ne ha mai parlato perché non voleva farlo soffrire, così giustamente lo dice in tv Quello che è certo è che, gli invitati al matrimonio li stanno gufando a manetta, perché sposarsi ad agosto vuol dire voler male a chi inviti! Infine la coppia peggiore quest’ anno per me è formata da Stefano e Manuela. Lei ha scoperto vari tradimenti del fidanzato, ha trovato un secondo telefono, con cui faceva i suoi comodi, e il genio ha messo la password del telefono principale, così che lei in un attimo è riuscita a vedere tutte le corna che aveva. Lui guarda le tentatrici che manco un maniaco sessuale, è volgare, è tirchio, a letto non è un granché e lei, ci sta ancora insieme???? Ma che problemi ha questa donna? Io spero lo abbia portato a Temptation solo per sputtanarlo in pubblica piazza e non per ricucire, perché se no è da ricovero immediato!

Per oggi è tutto, alla prossima puntata

Baci velenosi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui