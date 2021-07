Samson et Dalila, edizione 2002, in onda su Rai 5

Samson et Dalila, opera in tre atti di Camille Saint-Saëns, viene proposta da Rai 5 nella versione del 2002. Si tratta della traspozione messa in scena presso il Teatro degli Arcimboldi con la regia di Hugo de Ana. Ispirata alla storia biblica di Dalila e Sansone, la storia ripercorre la vita di questi due giovani.

La trama

Gli Ebrei si trovano tutti presso il Tempio di Dagon a Gaza nella speranza di godere dell’aiuto di Dio. Sansone ha promesso loro di fare in qualunque modo per liberarli dalla schiavitù. Dal suo canto il satrapo Abimelech, si scaglia contro gli ebrei e la loro fede, ma Sansone lo affronta ammazzandolo.

Cast

Nel cast vedremo Olga Borodina nei panni di Dalila e Plácido Domingo ricopre il ruolo di Samson. Alla guida dell’Orchestra scaligera il direttore Gary Bertini. Regia tv di Pierre Cavassilas

