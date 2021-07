Beata Ignoranza: dove è stato girato, trama e curiosità del film

Beata Ignoranza – trama -curiosità e location del film

Beata ignoranza è un film del 2017 diretto da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, incentrato sulla dipendenza dai social network.

Ernesto e Filippo sono due professori di liceo che hanno due personalità totalmente diverse. Il primo insegna italiano, è un tipo molto all’antica e severo che non vuole avere niente a che fare con la tecnologia. Il professore non usa mai il pc e ha un vecchio telefono, un Nokia del 1995. Filippo invece insegna matematica ed è una persona molto allegra, un seduttore seriale spensierato e molto affascinante. A differenza di Ernesto ha una mentalità molto aperta e dipende dalla tecnologia e dai social network.

In passato i due erano molto amici, a causa di uno scontro però si allontanarono e rimasero distanti per molti anni. Filippo ed Ernesto si ritrovano quando entrambi finiscono ad insegnare non solo nella stessa scuola ma anche nella stessa classe. Tra loro la rivalità è palese sin dall’inizio.

La figlia di uno dei sue professori li costringerà ad invertire le loro abitudini, Filippo dovrà stare lontano dai social e dalla tecnologia, Ernesto dovrà invece approcciare con tutto ciò.

Ma dove è stato girato il film? La location di ‘Beata ignoranza‘ è la scuola san Giovanni Evangelista di via Livorno, nei pressi di piazza Bologna. Scuola che il regista Massimiliano Bruno ha frequentato nella realtà dalle elementari al liceo.

Beata Ignoranza andrà in onda stasera, venerdì 2 luglio 2021, alle 21.20 su Rai Tre.

Sara Fonte

