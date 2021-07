Ascolti tv sabato 3 luglio 2021, prima serata

Vediamo insieme quali sono stati gli ascolti nella prima serata di sabato 3 luglio, dai canali RAI a quelli Mediaset.

Con la partita di quarti di finale Inghilterra Ucraina, che ha visto trionfare gli inglesi per 4-0, RAI 1 ha totalizzato il 33% di share con 5.730.00 spettatori. RAI 2, con il film La doppia faccia del mio passato incassa il 5.3% di sgare per circa 937 mila spettatori. Per RAI 3, la fiction Una strada verso il domani Kudamm ’63 incassa 437 mila ascolti per il 2,5% di share.

Su Canale 5, il programma “The winner is” tenta di sbaragliare, non riuscendoci, la partita di RAI 1, totalizzando 1.824.000 spettatori pari al 12.5% di share. Per o bambini, il film di animazione andato in onda su Italia 1 “Shrek e vissero felici e contenti” ha avuto un ascolto di 789.000 spettatori per uno share del 4.6%. Il programma di attualità in onda su Rete 4: “Stasera Italia Weekend” ha anticipato il telefilm “Una Vita, che con 683.000 spettatori ha totalizzato il 4.2% di share.

