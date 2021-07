Naike Rivelli esplosiva per la legalizzazione della marijuana: la foto spiazza

Naike Rivelli a favore della legalizzazione della marijuana, sui social si mostra senza veli e lancia un appello, ecco cosa ha detto

Le foto postate nelle scorse ore da Naike Rivelli hanno spiazzato i fan, totalmente senza veli tra i cespugli ci ha tenuto a lanciare un appello che riguarda la legalizzazione della marijuana.

Nella didascalia del post ha fatto sapere che l’appello è rivolto a influencer, vip, calciatore e celebrità varie al fine di sostenere lei e la madre Ornella Muti nel loro progetto. Le due al momento si trovano in Salento a lottare per la legalizzazione della cannabis. Ci ha tenuto a precisare che questa è legale negli Stati Uniti ed è anche quotata in borsa.

Tra le varie cose Naike Rivelli ha spiegato: “Esistono centri medici che si chiamano Healing Centers dove i malati di ogni genere hanno la possibilità di avere prescrizione mediche legali da medici specializzati nelle cure con la cannabis medica. Anche in Italia esiste, ma l’informazione latita.”

E ancora: “Io e la mamma abbiamo sposato questa causa e stiamo qui in Salento per aprire l’associazione Ornella Muti Hemp Club. Siamo venute a metterci il cuore l’anima e la faccia nella speranza che altri personaggi del mondo dei “vip” si facciano avanti senza paura! Non c’è nulla di più valoroso che sostenere chi ha bisogno.”

Naike Rivelli si sta impegnando molto in questa causa, in molti però si sono lasciati distrarre dalle sue curve esplosive. Le foto senza veli hanno infatti infiammato il web, i fan l’hanno riempita di complimenti e like.

Sara Fonte

