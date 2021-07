Facile preda, qual è il libro alle spalle del film del 1995?

Ecco qual è il libro che ha ispirato il film Facile preda, di seguito anche la trama del film

Facile preda è un film diretto da Andrew Sipes, uscito nel 1995. Andrà in onda stasera, giovedì 22 luglio 2021 alle 21:00 su Iris.

Kate McQuean, ruolo interpretato da Cindy Crawford, è un famoso avvocato di Miami. Durante una sentenza di divorzio cerca di far ottenere alla sua cliente, in cambio degli alimenti non pagati, una nave mercantile attraccata sulla costa della Florida che appartiene all’ex marito.

La nave del criminale cubano Emilio Juantorena viene però utilizzata per le operazioni losche dell’ex agente del KGB Ilya Pavel Kazak, da tempo diventato un esperto del riciclaggio di denaro sporco. L’uomo è anche il capo di un gruppo di ribelli dei servizi segreti russi.

Il detective Max Kirkpatrick entra in azione quando Kate McQuean viene raggiunta per errore da un proiettile. Intanto, l’ex agente del KGB dopo l’omicidio di Juantorena insieme ai suoi scagnozzi organizza un attentato per uccidere l’avvocato. A prendere le sue difese e a proteggerla dovrà pensarci Max.

Il film Facile preda è ispirato al romanzo Bersaglio facile, scritto da Paula Gosling. Lo stesso libro nel 1986 ispirò anche il film Cobra.

