Andrea Cerioli, critiche e body shaming: “Riguarda anche gli uomini”

Andrea Cerioli parla di body shaming, l’ex naufrago precisa che esiste anche per gli uomini

Andrea Cerioli durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi ha dovuto fare i conti con moltissime critiche e insulti. Il motivo? Il suo aumento di penso.

In Honduras l’ex naufrago era approdato con circa dieci chili in più, accumulati durante il lockdown. Sui social non aveva però mostrato il suo cambiamento ed è per questo che per molti ritoccava le sue foto, lui ha però spiegato che quelle che pubblicava erano foto vecchie.

Intervistato da Vanity Fair in merito agli attacchi ricevuti sui social ha detto: “Le critiche ricevute mentre ero in Honduras mi hanno fatto, però, riflettere, al ritorno quando le ho lette. Dappertutto c’era chi criticava la mia forma fisica, il mio aspetto. Nel corso del lockdown, chiuso in casa come tutti e lontano dalle palestre, ho preso una quindicina di chili. Ho oziato di più, ho cucinato e mangiato di più, niente di strano.”

Andrea Cerioli ha continuato dicendo: “Poi è arrivata la chiamata per l’Isola. Sono entrato in corsa, quando il programma era già iniziato, quindi ho avuto pochissimo tempo per prepararmi, così non mi sono posto il problema della forma fisica.“

L’ex naufrago ci ha tenuto a precisare che spesso il fenomeno del body shaming colpisce anche gli uomini. Riferendosi ancora alle critiche ha aggiunto: “Non fanno piacere, certo, anche se io so affrontarli. Mi spiace, però, quando a riceverli è magari un ragazzino. Il body shaming, certo, è un problema che riguarda soprattutto le donne ma come nel mio caso può toccare anche un uomo.”

E ancora: “La risposta dovrebbe essere sempre “chissenefrega, basta stare bene con se stessi”. In forma, se lo si desidera, lo si può tornare. In Honduras poi ho perso 22 chili, ma ingrassare o dimagrire non dev’essere un cruccio. E soprattutto nessuno può permettersi di giudicare il corpo di un altro.”

Andrea Cerioli ha parlato anche dei pregiudizi sulla mascolinità, in merito a ciò ha concluso dicendo: “Il dover sempre ostentare la propria mascolinità, mostrandosi forti, intoccabili. Io, invece, credo che piangere sia la cosa più naturale al mondo. Ti permette di esternare un sentimento, di mostrare te stesso”.

Sara Fonte

