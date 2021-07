Ascolti tv venerdì 23 luglio 2021, prima serata

Oggi che comincia il week end, andremo ad analizzare insieme quali sono stati i programmi televisivi che ieri hanno incassato il maggiore ascolto in termini di spettatori.

Partiamo, come sempre, con i canali RAI. Per Rai 1 hanno tenuto compagnia gli spettatori le sfide dei vip con Top Dieci condotto da Carlo Conti, che ha registrato 2.387.000 ascolti, pari ad uno share del 15,92%. Per Rai 2 Il circolo degli anelli ha avuto circa 607.000 telespettatori, con il 3,97% di share. Il film di RAI 3, Una doppia verità ha registrato 1.345.000 telespettatori, share 7,96%.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 con la nuova fiction Masantonio – Sezione scomparsi, giunta alla sua ultima puntata, ha interessato 961.000 telespettatori, per uno share del 6,18%. La serie tv americana di Italia 1 Chicago PD ha avuto al netto di ascolti 1.104.000 telespettatori, corrispondenti allo share del 7,28%. Invece il programma di Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 1.092.000 telespettatori, pari all’8,61% di share.

