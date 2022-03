Chi è Roberto Cipullo, marito di Carolina Rey? I due hanno figli?

Classe 1991, Carolina Rey è una star sin da bimba.

Pre-adolescente recinta in Romeo e Giulietta e in Jesus Christ Superstar, presso il teatro Due Pini di Roma.

Ed appare in tv nel programma ‘Piccole canaglie’, nelle vesti di una delle piccole canaglie.

Nelle vesti di attrice, compare in diversi film italiani e anche in una stagione (la settima) di ‘Un medico in famiglia’.

La ricordiamo inoltre come volto di Rai Gulp e, in tempi più recenti, la si vede concorrente di ‘Tale e quale show’ (arriva quarta nella classifica generale dell’edizione 2020, vinta da Pago).

Ma in questa sede siamo maggiormente interessati a parlare della sua vita privata e, in particolare, rispondere alla domanda: chi è il marito di Carolina Rey?

Chi è Roberto Cipullo, marito di Carolina Rey?

Produttore cinematografico, ha vent’anni più della moglie e – come vedremo – ci ha messo tre mesi per conquistarla: dopo di che, però, le cose sono andate per il meglio e i due si sono sposati nel 2018, avendo frattanto un figlio (Filippo – a corredo di questo post proprio una foto che rappresenta un quadretto familiare con protagonisti i tre).

Ma veniamo al corteggiamento, come raccontato dalla Rey in un’intervista a Confidenze:

“Ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un sacco di no. Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e, alla fine, per non essere proprio maleducata ho accettato di prendere un aperitivo insieme”.

Poi è bastato un aperitivo e i due si sono innamorati – come da ulteriore confidenza:

“In quell’occasione ho scoperto una persona profonda e generosa, che ha tante affinità con me. Da quel giorno non ci siamo più lasciati”.

Una bella storia d’amore che testimonia come un corteggiamento insistente a volte può portare i suoi frutti.

