Ascolti tv lunedì 26 luglio 2021, prima serata

Un’altra settimana si è avviata, e con essa, anche i canali televisivi si stanno organizzando a proporre i migliori programmi nella prima serata. Quindi, vediamo insieme quali sono stati gli ascolti di lunedì sera.

Si parte dai canali RAI. Per il film andato in onda su RAI 1, Brooklyn c’è stato un auditel di 2.416.000 telespettatori, per uno share del 13.61%. Le olimpiadi su Rai 2 hanno interessato appena 958.000 telespettatori, con il 5,65% di share. Per RAI 3, Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli! ha avuto ascolti del 4,94% di share, pari a 965.000 telespettatori.

Passando ai canali Mediaset, record di ascolti su Canale 5 per il reality Temptation Island che ha registrato 3.285.000 telespettatori, share di oltre il 23.71%. Italia 1 ha mandato in onda L’album di Freedom – Oltre il confine che con un netto di 656.000 telespettatori, totalizza lo share del 4.28%. Infine per Rete 4 la prima puntata di Controcorrente, porta a casa il 4,93% di share, pari a 819.000 telespettatori.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui