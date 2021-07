Gilles Rocca e Miriam al capolinea? Lui sbotta sui social e fa chiarezza

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati? I due fanno chiarezza sui social

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti? Il gossip circola da settimane, nelle scorse ore il Settimanale Nuovo ha fatto sapere che dopo le riprese dell’Isola dei famosi i due si sarebbero detti addio.

Da un po’ di tempo la coppia non si mostra insieme sui social, questo ha contribuito ad alimentare i pettegolezzi sulla loro presunta rottura. Stando alla nota rivista di Riccardo Signoretti l’ex naufrago sarebbe addirittura già impegnato mentalmente con una misteriosa mora, la sua identità non è stata però rivelata.

Dopo aver letto la notizia Gilles Rocca è andato su tutte le furie. Tramite le sue Instagram Stories ha commentato le voci dicendo: “Ma quanto gli piace scrivere cazz*te ai giornali sulla vita delle persone. Quanto vi piace. Io vi potrei anche querelare per le stronz*te immense che dite. Non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stronz*te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di mer**. Ciao parassiti della società”.

Anche l’attrice ha rotto il silenzio sui social. Con ironia Miriam Galanti su Instagram ha utilizzato un filtro di Sailor Moon e ha detto: “Per fortuna c’è lei che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone. Io non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite.”

Con le loro parole i due hanno chiaramente smentito la presunta rottura. Insieme da ben dodici anni sembra che la loro storia d’amore procede oggi a gonfie vele. Durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi Gilles Rocca aveva più volte fatto bellissime dichiarazioni d’amore alla fidanzata in diretta, i due sono innamoratissimi.

Sara Fonte

