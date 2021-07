Raimondo Todaro abbandona Ballando con le stelle: l’annuncio

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle e spiega il motivo della sua scelta, ecco cosa ha detto

Da moltissimi anni Raimondo Todaro è uno dei volti più noti di Ballando con le stelle, storico programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

In autunno andrà in onda la nuova edizione del programma, ma il noto e stimato ballerino non farà più parte del cast. Ad annunciare la novità è stato lui stesso tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha ringraziato la conduttrice e tutta la redazione.

Nella didascalia del post pubblicato poco fa Raimondo Todaro ha scritto: “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire.“

Il noto ballerino ha poi spiegato il motivo del suo addio: “Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato.”

Raimondo Todaro ha concluso con queste parole: “Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro.”

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno che nessuno si aspettava. I suoi tantissimi fan e molti cari amici gli stanno manifestando sostegno e supporto, augurandogli in bocca al lupo e moltissimo affetto.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui