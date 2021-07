Stefania Orlando, l’ex Roncato la attacca: “Ha venduto solo materassi”

Andrea Roncato si scaglia contro Stefania Orlando, l’attore sminuisce la carriera dell’ex moglie

Nei mesi scorsi c’era stato un chiarimento a Live-Non è la d’Urso tra Stefania Orlando e Andrea Roncato, il sereno tra loro però non è durato a lungo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’attore è infatti tornato a scagliarsi duramente contro l’ex moglie, ha anche sminuito la sua carriera professionale. Queste le sue parole: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi.”

In passato i due sono stati sposati ma il loro matrimonio giunse al capolinea dopo soli due anni. Andrea Roncato pensa di aver sbagliato a prendersi le colpe per la fine della loro relazione. Lui stesso ha detto: “Ok non sarò stato un marito perfetto. Però anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia.”

Inoltre, l’attore preferirebbe che non etichettassero più Stefania Orlando come la sua ex moglie. In merito a ciò ha detto: “Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”.

Andrea Roncato accusa quindi l’ex moglie di aver solo venduto materassi negli ultimi vent’anni, ma sono tante le cose fatte dall’ex gieffina nel corso della sua lunga carriera. Oltre a fare le televendite ha infatti condotto vari programmi come I Fatti Vostri, Telethon, Il lotto alle otto, Girofestival, Uno di Noi, Piazza Grande, Cantagiro, Buon Pomeriggio e altri ancora.

Dopo il Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha più volte ricoperto i panni di opinionista a La Vita in Diretta, ha fatto anche un bellissimo discorso a favore de DDL Zan a Dritto e Rovescio con il quale ha messo a tacere gli omofobi. A breve intraprenderà una nuova esperienza televisiva, da settembre parteciperà infatti nel ruolo di concorrente a Tale e Quale Show.

Sara Fonte

