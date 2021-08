Oroscopo di Paolo Fox dal 2 all’8 Agosto previsioni della settimana

È cominciato ufficialmente il mese di agosto. Cambieranno sicuramente anche le previsioni delle stelle, per cui andiamo a vedere l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 2 all’8 agosto.

Ariete

Per gli Ariete interessati ad una persona, forse è arrivato il momento di farsi avanti. Approfittane in quando dopo metà mese la pazienza potrebbe essere minore. I single sono invece più protesi a vivere alla giornata.

Per il lavoro qualcosa si sta muovendo. cerca solo lunedì di stare attento, mentre nel weekend è previsto un momento migliore. Bisogna solo recuperare terreno sul piano economico!

Toro

Tutti i pianeti ti sorridono e l’amore girerà bene. Se sei interessato a qualcuno dovresti però prima far chiarezza nel tuo cuore. i single devono fare muove conoscenze e creare l’occasione.

Nel lavoro non ti spaventa alcuna situazione e potrebbe anche arrivare un chiarimento su un accordo o un contratto. Martedì e mercoledì satanno giornate positive che favoriranno il successo personale! Cosa desiderare di più?

Gemelli

La mancanza dj chiarezza ti mette in agitazione. Hai dovuto fare i conti con persone interessate all’apparenza ma molto distanti praticamente. Cambia punto punto vista e propendi verso cose più concrete e reali.

Arrivano delle novità nel lavoro, ma sarebbe bene rimandare le scelte alla fine del mese. Potresti anche sottoscrivere un accordo, ma occhio perché stanno per arrivare delle perplessità!

Cancro

Se sei single, gli incontri intriganti non mancheranno nel tuo quadro estivo, soprattutto ora che vuoi circondarti di persone piacevoli. Le stelle ti chiedo però però superare hn vecchio amore e di guardare in avanti.

Per la questione lavoro, concentrati su quello in cui credi. Chi ha una buona preparazione non avrà problemi, ma è meglio non farsi dei nemici. Non è il caso!

Leone

È questo il momento per l’amore, ma se hai una storia già iniziata tra le manti tienila stretta. Il Weekend sarà vivace ed allegro cerca di viverti le emozioni.

Per il lavoro non mollare la presa, anche perché Sole e Mercurio sono dalla tua parte. Cerca di non essere frettoloso, meglio ragionare prima di agire!

Vergine

Sei in fase di recupero in amore: devi solo cogliere il omento e viverti a pieno le emozioni. Nei giorni giorni stanchezza fermati e goditi il relax, sono solo momenti.

Sul lavoro, arriveranno presto delle risposte e anche contratti e accordi rimasti in sospeso potranno andare a buon fine!

Bilancia

Attendi il 15 agosto per vedere Vemere nel tuo segno. Solo allora avrai belle sorprese in amore. Allontanati però dagli amori impossibili, resta realista e non vivere di illusioni. Approfitta della Luna che ti sorride martedì e mercoledì.

Per il lavoro devi credere nel futuro. Cerca di non impelagarti in situazioni complicate nelle giornate di giovedì e venerdì.

Scorpione

Per quanto le stelle favoriscano l’amore, sei tu che devi darci un taglio con il passato e le persone che non meritano la tua attenzione. Goditi i nuovi incontri, che potrebbero essere propizi.

Per il lavoro, non devi lasciarti scappare l’occasione di guardare la cosa da nuove prospettive e sei hai voglia, cambia ufficio e colleghi. Sei stanco di frequentare sempre gli stessi ambienti!

Sagittario

Non è un momento buono per i Sagittario, che stanno vivendo tensioni in amore. Se stai vivendo una storia d’amore debole forse dovresti guardare in faccia la realtà, è ora di chiudere per sempre.

Per il lavoro, una decisione sta tardando ad arrivare: devi fare un bel po’ di scelte, forse anche vincenti, ma bisogna avere pazienza!

Capricorno

Se l’amore c’è, allora lasciati andare. Questo è infatti il tuo momento, dato che Venere sta facendo il suo intrigante percorso nel tuo segno. Per i single ci sono degli incontri, ma non devi essere prevenuto.

Per il lavoro, sacrifici ed impegni sono ripagati da tante soddisfazioni. Puoi anche iniziare un nuovo progetto o potrebbe arrivare una conferma, insomma ti stai dando da fare. E bene!

Acquario

Seu contro la monotonia, per cui vai alla ricerca di una persona dinamica, che ti faccia ridere e divertire. Ci saranno nuovi incontri, goditeli al meglio.

Per il lavoro, il periodo pone dubbi e limiti. Sei stanco, vorresti più collaborazione, ma devi capire che questa fase è transitoria e si supererà piano piano!

Pesci

Hai qualche difficoltà a lasciarti andare, reduce dalle esperienze avute in passato, ma presto qualcosa cambierà. Questo è solo un periodo di transizione.

Per il lavoro, non fermarti se hai in mente un nuovo progetto perché in autunno arriveranno belle soluzioni. Forse dovresti prenderti una pausa.

