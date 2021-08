Una prova del matrimonio, in onda su Rai 5

Una prova del matrimonio è un’opera di Peter Ustinov che Rai 5 ripone nella mattinata di lunedì. Ustinov si ispira all’opera incompiuta di Mussorgsky Il matrimonio per creare la sua integrazione.

Trama

Protagonista della storia è uno scapolo ozioso, Podkolësin, che spera di trocare ,ogliw. La sua vita disastrata in compagnia del povero servitore Stepan non lo aiuta. Nel ,entra tenta di trovargli una degna sposa, la donna che in paese organizza matrimoni, Fëkla Ivanovna, ma pare che Podkolësin, sia solo interessato a trovare una fanciulla con una buona dote che possa permettergli ancora di oziare.

Cast

Nel cast vedremo Franca Valeri, Gianni Agus, Ottavia Piccolo. E ancora, Peter Ustinov, Ezio Di Cesare, Daniele Formica, Giulio Fioravanti. Pianista Antonio Ballista. Regia di Grazia Maria Durione.

