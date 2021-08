Rosa Perrotta, paura per il figlio: “È collassato, non lo riconoscevo”

Rosa Perrotta provata sui social, ai suoi seguaci racconta che il figlio è stato davvero male, ecco cosa ha detto l’ex tronista

Ad attirare non poco l’attenzione nelle scorse ore Rosa Perrotta, divenuta nota anni fa per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne nei panni di tronista.

Ai suoi tantissimi e affezionati fan ha raccontato di aver vissuto momenti di grande paura e preoccupazione nella notte. Il motivo? Il figlio Domenico Ethan si è sentito male. Queste le sue parole: “Ethan è stato molto male, penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato. Abbiamo visto che non stava molto bene, sembravo però classici sintomi da influenza, era un po’ abbattuto, mangiava meno”.

Rosa Perrotta insieme al compagno Pietro Tartaglione e al figlio si trovavano in Sicilia per qualche giorno di vacanza e relax, quando dovevano tornare a casa il figlio ha iniziato a stare male. Visibilmente provata ha detto: “Arrivati in aeroporto, mentre recuperavamo i bagagli, il bambino ha cominciato a collassare. Era di fuoco, bollente, febbre altissima”.

L’ex tronista ha continuato dicendo: “Manco siamo arrivati a casa, siamo corsi al pronto soccorso. Era una stufa. Praticamente, arrivati al pronto soccorso non dormiva, non per il sonno ma perché collassato. Hanno appurato che si trattasse da febbre da gola”. I medici gli hanno quindi fatto un siringa di cortisone in dose massiccia per far scendere subito la temperatura.

Tornati a casa però il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ha iniziato a comportarsi in modo molto strano, lei si è molto spaventata. In merito a ciò ha raccontato: “La cosa più grave non è stata la febbre salita durante la notte: passato l’effetto del cortisone, Ethan ha avuto una crisi isterica. Io non lo riconoscevo, piangevo disperata. Faceva cose strane, lanciava oggetti, intrattabile a livelli mai visti”.

E ancora: “Io ero devastata, non sapevo cosa fare. Non era lui, non era mio figlio. Temevo danni cerebrali importanti”. L’ex tronista ha potuto fortunatamente contare sull’aiuto e il sostegno dei sui genitori e del fratello. È stata la madre a riuscire a farlo addormentare.

Preoccupata Rosa Perrotta vedendo il figlio così agitato avevo allarmato ancora il 118, i medici l’hanno però rassicurata dicendole che dopo il cortisone una simile reazione è normale. Nelle scorse ora ha rotto il nuovo il silenzio su Instagram per rassicurare i suoi affezionati fan, dopo il grande spavento Dodo sta bene.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui