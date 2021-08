Stefania Orlando rifiuta di salutare una fan: l’ex gieffina sbotta e fa chiarezza

Stefania Orlando nella bufera per aver negato un saluto ad una fan, ecco come ha replicato l’ex gieffina alle critiche

Stefania Orlando è finita al centro di molte critiche e polemiche nelle scorse ore sui social. Il motivo? L’ex gieffina si sarebbe rifiutata di salutare una sua fan.

La fan dell’ex gieffina ha fatto sapere di essere delusa dal suo comportamento perché l’ha fatta sentire rifiutata. I fatti si sarebbero svolti pochi giorni fa, durante la permanenza della conduttrice in Puglia. L’utente ha deciso di mandarle un messaggio sui social per chiederle di potersi incontrare, lei alla sua domanda ha risposto solo con un bacio.

La fan su Twitter ha ammesso di esserci rimasta male, ha però aggiunto che ‘ci poteva stare’ dal momento che si trovava lì in vacanza. A detta sua ha amato Stefania Orlando sin dal primo giorno al Grande Fratello Vip, l’ha sempre sostenuta ed è per questo che la cosa l’ha delusa. Ha poi concluso dicendo che spera che una cosa simile non accada a nessun’altro.

Dopo il messaggio postato dalla fan è scoppiata una vera e propria polemica sui social, stanca di leggere critiche e insulti l’ex gieffina ci ha tenuto a rompere il silenzio per dire la sua. Queste le sue parole: “Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per st…za quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto.”

Stefania Orlando ha continuato dicendo che hanno voluto strumentalizzare il suo bisogno di relax per attaccarla. Sfida però chiunque a dire dove, quando e se si è mai rifiutata. Ha poi concluso dicendo che lei ha sempre “ringraziato, incontrato, riso e dato la mia disponibilità a tutti”.

Sara Fonte

