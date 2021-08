Luca Onestini annuncia la rottura con la Mrazova: “Mi porterò i momenti più belli”

L’ex gieffino ha annunciato la fine della storia d’amore con Ivana Mrazova con un post su Instagram: le sue parole

Luca Onestini e Ivana Mrazova erano sempre più distanti e già circolavano voci di crisi, sempre smentite dai diretti interessati. Molti fan sui social si stavano chiedendo che cosa fosse successo tra i due e per quale motivo l’ex tronista bolognese non si trovasse vicino a Ivana per supportarla, poiché sta passando un momento difficile in famiglia. Oggi, però, è arrivato un triste annuncio da parte di Onestini, nel quale ha spiegato che la storia d’amore con la modella ceca classe 1992, nata al Grande fratello Vip, è ufficialmente finita.

“E’ stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso” ha esordito così l’ex gieffino in un post con un immagine suggestiva su Instagram. “Però a volte le cose semplicemente prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividesi” ha aggiunto Onestini con grande dispiacere. “La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene” ha infine chiosato l’ex gieffino classe 1993.

Parole che in fan della coppia non si aspettavano poiché speravano che andasse tutto per il meglio. A quanto pare, le storie d’amore finiscono e Onestini ha voluto chiudere i commenti su Instagram per salvaguardare questa decisione dai continui pettegolezzi del web.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui