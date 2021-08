Ivana Mrazova, nuovo problema familiare la preoccupa: Onestini assente?

Ivana Mrazova torna in Repubblica Cieca per un problema di famiglia, Luca Onestini che fine ha fatto?

Ivana Mrazova sta vivendo un altro delicato momento della sua vita, lo scorso aprile ha già dovuto fare i conti con la morte del padre ed è stata malissimo per questo.

Da poco l’ex gieffina è tornata in Repubblica Ceca dalla sua famiglia, la sua non è però una visita ‘piacevole’, si è infatti recata lì a causa di un problema familiare. Di che si tratta? Questo lei non lo ha ancora rivelato, tramite alcune Instagram Stories ha però detto: “Giustamente siete preoccupati. Per ora non ne voglio parlare, è una cosa molto delicata in famiglia, ma sono sicura che andrà bene. Incrocio le dita, sono molto positiva”.

Ai suoi seguaci ha poi detto: “Non ci voleva dopo tutto quello che abbiamo passato”, il suo è un chiaro riferimento alla perdita del padre. All’inizio Ivana Mrazova non aveva detto nulla suoi social in merito al dolore che stava provando, ne ha parlato con i suoi affezionati fan solo dopo qualche mese.

La meravigliosa modella può ancora contare sul sostegno e l’amore di Luca Onestini? In molti se lo continuano a chiedere, da mesi si rincorrono infatti voci su una loro presunta crisi. Voci che i due non hanno mai confermato, ma negli ultimi mesi vederli insieme è diventato praticamente impossibile.

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme o la loro storia d’amore è giunta al capolinea? Questo non possiamo ancora saperlo con certezza, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

