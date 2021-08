Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto sposi? L’indiscrezione

Sono vicine le nozze per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? Stando ai rumors andranno presto all’altare

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia nata in una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne.

Dopo il programma i due sono andati presto a convivere e non si sono più separati, con la loro bellissima storia d’amore continuano ad appassionare i loro tantissimi sostenitori. Sui social i due si mostrano sempre più complici e innamorati, a causa della partecipazioni di lui alla quinta edizione del Grande Fratello Vip sono rimasti lontani sei mesi, una prova davvero dura ma che hanno superato a pieni voti.

Sembra che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni siano pronti a compiere il grande e importante passo del matrimonio, a rivelare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv. Questo è ciò che si legge sulla nota rivista: “Le voci si fanno insistenti su Andrea e Natalia. Secondo i beninformati andranno presto all’altare”

I due non hanno mai nascosto il desiderio di convolare a nozze e metter presto su famiglia. Al momento si stanno godendo un po’ di vacanza e relax all’insegna dell’amore a Forte dei Marmi, dove si mostrano spesso in atteggiamenti molto intimi e romantici. La rivista diretta da Riccardo Signoretti fa sapere che la coppia sembra essere un luna di miele.

Al momento nessuno dei due ha rotto il silenzio sui social per confermare o smentire l’indiscrezioni lanciata da Nuovo Tv. A breve diventeranno davvero marito e moglie? Questo al momento non ci è dato saperlo con certezza, non ci resta che attendere per scoprire se Andrea Zelletta e Natalia Paragoni pronunceranno presto il fatidico ‘Si’.

Sara Fonte

