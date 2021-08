Elisa Isoardi, la pausa televisiva continua: come ha reagito la conduttrice

Elisa Isoardi non tornerà presto in televisione? Ecco cosa pensa la conduttrice della sua pausa dal piccolo schermo

Elisa Isoardi torna a far parlare di sé, la nota ed amatissima conduttrice dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei famosi si gode le vacanze estive e sfoggia un corpo mozzafiato in bikini.

Durante la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi si era parlato della possibilità di vederla a Mediaset nella prossima stagione televisiva, sembra però che non sia stato raggiunto nessun accordo e che non le sia stato affidato nessun programma.

Nonostante tutto, l’ex naufraga continua ad essere positiva mentre si gode la sua pausa dal piccolo schermo. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha dichiarato: “Adesso penso alla famiglia e alle cose vere, dopo 20 anni di carriera ininterrotta. È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: i miei affetti. È un’estate diversa dalle altre, più profonda. Questo periodo di pausa è un periodo di semina.”

Pensando al futuro Elisa Isoardi si è detta positiva, pensa infatti che prima o poi arriveranno nuovi progetti lavorativi. In merito a ciò ha infatti detto: “Arriverà, sia il momento che il progetto giusto. Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare.”

Nella sua vita c’è spazio anche per l’amore? La conduttrice ha precisato di essere single al momento: “Oltre ai miei cari un uomo? No, sono single dico davvero. Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro.”

Elisa Isoardi ha continuato dicendo: “Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”.

All’Isola dei famosi aveva perso molti chili, oggi però sta bene ed è in splendida forma. Lei stessa ha detto: “Per mangiare in serenità e bere anche un bicchiere di vino bisogna fare movimento. Corro, vado in palestra, faccio lunghe passeggiate. Devo dire che l’Isola mi ha dato una grande mano perché ho perso dieci chili. Poi ne ho recuperati cinque e ora sono in forma.”

Elisa Isoardi ha poi concluso dicendo: “Non è stato facile il ritorno perché dopo tante privazioni, lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa e adesso va tutto benissimo”.

Sara Fonte

