Al Bano sarà il conduttore de La Notte della Taranta 2021 su Rai 1

Al Bano condurrà La Notte della Taranta, concertone in onda (in differita) su Rai 1 il 4 settembre alle ore 22:30

Dopo la sua avventura interrotta a The Voice Senior, Al Bano sbarca a La Notte della Taranta come conduttore. Il concertone si terrà il 28 agosto a Melpignano (Lecce) e sarà trasmesso in differita il 4 settembre 2021 alle ore 22:30 su Rai 1. Un ritorno del Leone di Cellino di San Marco sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, dopo la clamorosa esclusione dal talent show di Rai 1. Come già anticipato da TvBlog, al suo posto in giuria approderà Orietta Berti assieme ai già confermati Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté.

Alla conduzione del concertone simbolo della pizzica e della Puglia, sembrava quasi confermato un altro grande della musica italiana Massimo Ranieri, ma la scelta pare che sia approdata su Al Bano. Per quanto riguarda gli ospiti dello show, potrebbe esserci Patti Smith nella tappa finale del concertone del 4 agosto. I maestri concertatori saranno il il direttore d’orchestra Enrico Melozzi e la giovane cantante Madame, entrambi reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

L’accesso al concertone sarà permesso a chi è in possesso di Green Pass o di un documento che attesta la negatività al test del tampone effettuato almeno 48 ore prima. In tutte le piazze saranno allestiti posti a sedere distanziati di almeno un metro, a quali si potrà accedere sino al loro esaurimento.

