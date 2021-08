Ricciardo e Zoraide, edizione 2018, in onda su Rai 5

Ricciardo e Zoraide è l’opera che andrà in onda nella serata di Rai 5. Si tratta dell’edizione del 2018 andata in scena presso il Rossini Opera Festival di Pesaro. Si tratta di quell’allestimento curato da Marshall Pynkoski.

Nel vedremo Juan Diego Flórez, nei panni di Ricciardo, e il soprano Pretty Yende in quello di Zoraide. Accanto a loro il tenore Sergey Romanovsky nei panni di Agorante; il basso Nicola Ulivieri come Ircano; gli ex allievi dell?Accademia Rossiniana ?Alberto Zedda? Victoria Yarovaya nel ruolo di Zomira, Ernesto è Xabier Anduaga, Fatima è Sofia Mchedlishvili, Elmira è Martiniana Antonie, Ruzil Gatin nel ruolo di Zamorre. Canta il Coro del Teatro Ventidio Basso istruito da Giovanni Farina.

Si tratta di una trama piena di amore misto a gelosia, non mancano momenti di complotti e prigionia. Ma nonostante tutti questi problemi,un valoroso salvataggio, porterà ad un epilogo da felici e contenti

