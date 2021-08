The Kissing Boot 3: data di uscita, trama e il cast della serie su Netflix

Tutto ciò che c’è da sapere su The Kissing Boot 3, il nuovo capitolo della triologia sentimentale disponibile su Netflix: dalla trama ai personaggi

Mercoledì 11 agosto, è uscito il nuovo capitolo di The Kissting Boot, la serie tv sentimentale che ha avuto successo su Netflix l’estate scorsa. A raccontare le nuove vicende tra amore, amicizia e futuro, ci sono sempre Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney. Il trailer ufficiale della serie tv, ci immerge dove tutto era rimasto sospeso al secondo capitolo di The Kissing Boot: quel periodo tra la fine del liceo e l’inizio del college in cui si trovano Elle, intepretata da Joey King e i suoi amici.

Nello scorso capitolo c’è una Elle indecisa se dare un’opportunità alla storia con Joey, ma il rapporto di amicizia con Lee è diventato sempre pià stretto. La distanza scombussola tutte le carte ed entrambi vengono attrati da altre persone: Cloeh, interpretata da Maisie Richardson-Sellers) e Marco, (intepretato da Taylor Zakhar Perez) musicista carsmatico nonché nuovo studente del liceo.

Cosa accadrà in The Kissing Boot 3?

Il terzo capitolo della serie tv è ambientato nell’estate, periodo che precede il college. Elle dovrà affrontare una delle scelte più complicate della sua vita: trasferirsi dall’altra parte del paese assieme al suo fidanzato Noah Fynn (Jacob Elordi) oppure andare al college assieme al suo migliore amico Lee (Joel Courtney). Che cosa sceglierà di fare la protagonista? Non rimane che scoprirlo.

Ci sarà The Kissing Boot 4?

Il quarto capitolo della serie tv ci sarà appena termanto il terzo. Al momento non è previsto se è già in produzione, ma con la piattaforma Netflix non c’è certezza. La vicenda di Elle, salvo impegni da parte di Joey King, potrebbe continuare ancora per un nuovo entusiasmante capitolo, seguendo le avventure del college, dato che il periodo liceale finisce proprio con la pellicola uscita mercoledì 11 agosto 2021.

