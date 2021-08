Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme? Il gossip che fa sognare

Gli attori di Friends Jennifer Aniston e David Schwimmer si stanno frequentando? Il gossip lanciato da Closer Uk

Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno davvero insieme o è soltato pura fantasia come i personaggi di Friends? Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Closer Uk, a riaccendere il feeling sarebbe stata la reunion della amata serie tv di fine anni ’90.

“E’ diventato chiaro che ricordare il passato aveva risvegliato i sentimenti di entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles” queste sono le parole scritte da Closer Uk in merito alla Aniston e Schimmer. Non solo: sempre secondo la stessa fonte, pare che i due attori si siano stati avvistati insieme ai vigneti di Santa Barbara, dove avrebbero consumato del vino insieme tra una chiacchierata e l’altra. Insomma, sarà davvero così?

Nel frattempo i fan di Ross e Rachel sognano, ma è probabile che i rumors sulla presunta liaison siano infodati. E come riporta Davide Maggio, lo staff dell’attore ha già smentito le voci: “Non è vero”. Insomma, a quanto pare, non esistono neppure foto che li immortalano insieme. Come mai? Non rimane che attendere.

