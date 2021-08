Francesca da Rimini in onda su Rai 5

Francesca da Rimini è l’opera che Rai 5 propone in hna versione del 1980. Si tratta della messa in scena presso jl Teatro Filarmonico di Verona dove l’opera di Zandonai fu curata dalla regia di Pierluigi Sammaritani. A dirigere l’orchestra il maestro Maurizio Arena.

Per la trama c’è un forte richiamo alla coppia dell’inferno dantesca. Francesca viene promessa sposa al deforme e zoppo Gianciotto. Per evitare che la stessa lo rifiuti, le viene presentato il fratello Paolo, bellissimo di cui si innamora a prima vista. Paolo ricambia il sentimento ma non può fare altrimenti che vedere sposare il fratello e la fanciulla, andando via dal paese. Dopo qualche tempo dalle nozze, Paolo torna in città per la nostalgia di Francesca, e durante una lettura del libro Lancillotto e Ginevra i due cedono alla passione e iniziano ad incontrarsi di nascosto. Il fratello minore di Paolo scopre la sua tresca con la cognata e per vendetta a Francesca che non ha mai ceduto alle sue avance lo racconta a Gianciotto. Quest’ultimo scoperto il tutto, uccide fratello e moglie.

Nel cast Raina Kabaiwanska, accanto a lei Marzia Ferraro, Bruno Grella, Felice Schiavi, Franco Tagliavini, Oslavio Di Credico, Loredana Manfré

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui