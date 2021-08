Nicole Mazzocato seguita da uno stalker: “Costretta a cambiare casa”

Nicole Mazzocato perseguitata per mesi da uno stalker, ecco cosa ha raccontato sui social l’ex corteggiatrice

A catturare l’attenzione del gossip nelle scorse ore Nicole Mazzocato, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Ai suoi tantissimi fan la modella, attrice e influencer ha raccontato di aver vissuto un periodo alquanto delicato e difficile a causa di uno stalker che l’ha seguita e perseguitata per mesi. All’inizio non aveva dato troppo peso alla cosa, con il tempo però non riusciva più ad essere serena ed è stata costretta a cambiare vita, ha anche cambiato casa.

Tramite alcune Instagram Stories ha svelato: “Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram. Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare. Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia.”

Nicole Mazzocato ha poi aggiunto: “Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni. Per questo motivo ho cambiato casa.”

La nota influencer ha preferito non rivelare altri dettagli in merito alla spiacevole vicenda di cui si è resa protagonista, sembra però che il suo stalker oggi non le stia più dando fastidio. Nonostante lui sia sparito la Mazzocato non riesce ancora ad essere completamente tranquilla.

Sara Fonte

