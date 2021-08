Sesso in pubblico in Sicilia da nord a sud: le vicende bollenti nei luoghi del turismo

Sicilia bollente. E non solo per le temperature che hanno contrassegnato una estate davvero rovente.

Sicilia bollente perché in zone discretamente distanti tra loro sono diventate virali le immagini di coppiette che decidono di farlo in pubblico, in barba al rischio di essere beccati.

Partiamo da uno dei punti più a sud della Sicilia e da Marzamemi, nel siracusano.

Una coppia nel cuore della notte non ha saputo resistere alla passione, mettendosi a fare sesso sul muretto del Lungomare Starrabba a Marzamemi, posto parecchio frequentato in estate.

Nonostante l’orario, qualcuno li ha beccati e li ha ripresi con il video – di 16 secondi – divenuto virale nelle chat di paese.

Un uomo e una donna, completamente nudi, lo fanno nonostante i fari della piazza e nonostante si trovani tra bar, ristoranti e pub (seppur chiusi a quell’ora).

Spostandoci quindi a nord, a 230 km circa di distanza, andiamo a Cefalù – tra Palermo e Messina.

Anche in questo caso una coppia non riesce a resistere alla passione e decidono di farlo, stavolta sulla battigia.

Anche in questo caso quacuno ha filmato i due e il video è diventato virale.

Con il sindaco del paesino che – in questo caso – ha preso posizione, dichiarando:

“Mi auguro che già siano partite le indagini per dare un volto e un nome agli autori in modo da essere puniti come meritano. Allo stesso modo mi auguro che chi ha filmato collabori con le forze dell’ordine”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui