Don Carlo edizione 1985, in onda su Rai 5

Nella mattinata teatrale di Rai 5, viene proposta una vecchia edizione dell’opera più complessa in assoluto di Verdi, ovvero il Don Carlo. Si tratta della versione andata jnsvena presso il Covent Garden di Londra, nella ripresa del 1985 con la regia ideata da Luchino Visconti.

La trama è piuttosto complessa. Elisabetta e il giovanissimo Don Carlo sono stati promessi sposi per la pace tra Francia e Spagna. I due si conoscono e si innamorano, ma prima he tra i due nasca qualcosa viene suggellato la pace tra i due paesi, ed Elisabetta viene promessa in sposa al padre di Carlo.

Nel cast vedremo Ileana Cotrubas, Luis Lima, Giorgio Zancanaro, Bruna Baglioni, Robert Lloyd, Joseph Rouleau, Matthew Best. Sul podio il M° Bernard Haitink. Regia tv di Brian Large

