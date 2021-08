Il segretario particolare, in onda su Rai 5

Il segretario particolare, opera teatrale, terrà compagnia gli spettatori nella prima serata di RAI 5. La trama avvincente, catturare sicuramente l’interesse del pubblico.

Protaginista della storia è un ricco imprenditore, Sir Mulhammer, che fa faqte il suo ingresso nella società al figlio illegittimo Colby. Tuttavia imbarazzato dalla situazione lo presenta a tutti come il suo “segretario particolare”. Lucasta, figlia legittima, sa per andare in moglie a B. Kaghan, ma inizia a corteggiare Colby, che però la respinge. Quando la situazione diventa poco sostenibile, sarà necessario l’intervento dell’ex segretario Eggerson per ripristinare gli equilibri iniziali.

