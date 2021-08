Cambio programmazione Mediaset: Pomeriggio 5 sarà ridotto

La nuova stagione televisiva di Mediaset farà a meno dei programmi di D’Urso, tra cui Live-Non è la d’Urso e Domenica Live. Rimane Pomeriggio 5 in versione ridotta

Modifica la programmazione di Mediaset a partire da settembre 2021 e pagarne il conto è proprio Barbara D’Urso. Nella scorsa stagione televisiva sono state tante le trasmissioni affidate alla conduttrice partenopea sia nella fascia pomeridiana che in quella serale. Nella stagione 2021/2022 però la D’Urso è stata “ridimensionata”, ovvero alcuni programmi sono stati cancellati, tra cui Live-Non è la d’urso e Domenica Live e altri ridotti come Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 ridotto ad un’ora

Barbara D’Urso è stata riconfermata al timone di Pomeriggio 5, ma continuano arrivare novità sulle modifiche dei suoi programmi. Il talk show di Mediaset infatti sarà concentrato di più sulla cronaca, sulla politica e sulle vicende di persone comuni, togliendo così la seconda parte che fino allo scorso anno era dedicata al gossip e ai reality show.

Pomeriggio 5, quindi, partirà il 6 settembre 2021 alle ore 17:35 circa, subito dopo la fiction Love is in the air, che continuerà la propria messa in onda nella fascia pomeridiana.

