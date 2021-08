TikToker 23enne muore in diretta: fatale una caduta da 50 metri

Giovane TikToker di 23 anni ha perso la vita durante una diretta, è precipitata da un tetto facendo un volo di circa 50 metri

Dramma in Turchia, una giovane TikToker ha perso la vita all’età di 23 anni. La vittima è Kubra Dogan, molto famosa e seguita su Tik Tok, i suoi video erano visti da moltissimi follower.

La 23enne era salita sul tetto di casa sua per scattare qualche foto e fare un video da condividere con i suoi tantissimi e affezionati fan. Quando la giovane TikToker ha provato a scendere è precipitata dal tetto, ha fatto un volo di circa cinquanta metri. Era in diretta quando è precipitata.

L’impatto sul pavimento è stato davvero violento, il forte rumore ha attirato l’attenzione dei vicini di casa che si sono precipitati sul posto in preda alla preoccupazione. Immediato è stato l’intervento del personale medico sul luogo della tragica vicenda, per Kubra Dogan però non c’era più nulla da fare. All’arrivo dei sanitari infatti la 23enne era già morta.

La giovane Tik Toker è precipitata dal nono piano, un impatto davvero violento che non le ha lasciato scampo. Non è la prima influencer che sale sui tetti o si reca in posti pericolosi per scattare foto e video e che perde la vita.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui