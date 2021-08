Chi è e da che famiglia viene Annachiara Zoppas, compagna di Vittorio Brumotti

Ecco chi è Annachiara Zoppas, la compagna di Vittorio Brumotti, è figlia di un noto imprenditore

Annachiara Zoppas è una giovane influencer seguita da quasi 100mila follower sul suo profilo Instagram. È la compagna del noto sportivo e inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti, ma è soprattutto nota per essere la figlia del famoso imprenditore Enrico Zoppas.

Il padre dell’ereditiera è il presidente del gruppo San Benedetto. La madre dell’influencer è morta nel 2007, era una modella cecoslovacca.

La fidanzata di Brumotti è nata a Conegliano Veneto il 15 Marzo 1992. Annachiara Zoppas vanta una formazione internazionale nel mondo della moda e del fashion. Ha studiato a Londra alla European Business School, ha poi studiato Fashion Design all’Istituto Marangoni di Milano.

Per approfondire la sua grande passione per la moda si è trasferita a Londra per studiare alla Regent’s University, ha conseguito la laurea in Fashion Marketing and Design. Dopo la laurea la compagna di Vittorio Brumotti è tornata a Conegliano Veneto. Ad oggi vive a Milano insieme al compagno e a Dubai, per lavoro viaggia molto.

Completati gli studi Annachiara Zoppas nel 2014 ha lavorato nella casa di moda Ermanno Scervino a Firenze come Fashion Design Intern. Oggi, oltre ad essere una nota influencer dal 2017 si occupa anche di marketing per l’azienda di famiglia.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, la giovane influencer è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Non si sa nulla sulle sue precedenti relazioni, dal 2018 è però legata sentimentalmente all’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti.

Sara Fonte

