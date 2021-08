L’ombra delle spie, qual è la storia vera dietro lo spy-thriller Sky Original?

L’ombra delle spie arriva inaspettatamente oggi come produzione Sky Original e con protagonista Benedict Cumberbatch. La pellicola a disposizione degli utenti Sky è ambientata negli anni Sessanta, negli Stati Uniti, al culmine della tensione tra l’America e la Russia. Cumberbatch è un commesso viaggiatore che, proprio per il suo lavoro, diventerà fondamentale per gli agenti segreti americani. Il film è ispirato a una storia vera.

L’ombra delle spie, la storia vera del 1960

Il film dal titolo originale The Courier (Il Corriere) si basa sulla Crisi dei missili a Cuba, nota anche come Crisi di ottobre o Crisi dei Caraibi. La Russia dispose qui dei missili nel 1961, in risposta a quelli posizionati in Europa dagli Stati Uniti (anche in Italia).

La scoperta arrivò per un aereo spia americano, che scattò delle foto compromettenti a Cuba, alzando la tensione. Così, gli Stati Uniti disposero un blocco militare a Cuba. In questo periodo, le azioni di spionaggio della CIA a Cuba aumentarono e si intensificò negli Stati Uniti un clima di terrore e di paura per un’eventuale guerra nucleare.

Infine la cosa si risolse diplomaticamente, con l’accordo tra Kennedy e Chruš?ëv. Kennedy rimosse le postazioni di missili in Europa e Chruš?ëv da Cuba.

Nel film L’ombra delle spie, l’imprenditore e commesso viaggiatore inglese Greville Wynne (Cumberbatch), aiuta la CIA in un’operazione sotto copertura durante la Guerra Fredda. La CIA lo contatta per renderlo un suo corriere. L’uomo si fingerà un uomo d’affari per trasportare informazioni dalla Russia agli Stati Uniti.

Fin qui, tutto bene, ma le cose si complicano quando Wynne decide che la questione è diventata personale e deve risolversi al più presto a modo suo, mettendosi nei guai. Il personaggio di Wynne è reale, così come il suo ruolo. Tuttavia, nessuno può sapere realmente come sono andate le cose.

L’ombra delle spie: produzione e cast

La produzione del film è di Lionsgate e Roadside Attractions. Il cast è composto da:

Benedict Cumberbatch – Greville Wynne;

Rachel Brosnahan – Emily Donovan;

Merab Ninidze – Oleg Penkovsky;

Anton Lesser – Bertrand;

Angus Wright – Dickie Franks;

Vladimir Chuprikov – Nikita Khrushchev;

Jessie Buckley – Sheila Wynne;

Kirill Pirogov – Gribanov;

Keir Hills – Andrew Wynne;

Mariya Mironova – Vera.

Al Sundance Film Festival il 24 gennaio 2020 è arrivata l’anteprima mondiale della pellicola.

