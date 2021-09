Paola Di Benedetto con Federico Rossi dopo Power Hits Estate 2021? Il dettaglio che fa sperare i fan

Paola Di Benedetto ha condotto Power Hits Estate 2021 decretando il tormentone estate, ma dopo la serata era in compagnia dell’ex fidanzato: ecco alcuni dettagli

Martedì sera, 31 agosto 2021, Paola Di Benedetto è stata la conduttrice di Power Hits Estate 2021, evento svoltosi all’Arena di Verona che ha decretato Ma Stasera di Marco Mengoni come tormentone vincitore. Durante la serata, però, sono accaduti diversi momenti che hanno fatto sognare anche i più pettegoli. Si è trattato della Di Benedetto che ha annunciato sul palco l’entrata dell’ex fidanzato Federico Rossi e Annalisa per cantare la loro hit “Movimento Lento”.

“Qua dovete lasciare la parola a me perché a questa presentazione ci tengo particolarmente molto” ha esordito così la bella ex gieffina. “Loro tornano a cantare insieme dopo cinque anni dal loro ultimo successo, Tutto Per Una Ragione, la loro amicizia è rimasta la stessa ed anche la nostra in realtà. La loro capacità di sfornare successi anche. Sono molto felice di chiamare sul palco del Power Hits Estate 2021 con Movimento Lento, Annalisa e Federico Rossi” ha poi aggiunto Di Benedetto, facendo intendere che è rimasta in buoni rapporti con Federico, nonostante la rottura.

Dopo la serata, però, qualche dettaglio potrebbe fare ancora sperare in un ritorno di fiamma soprattutto nei fan che non hanno ancora superato la fine della storia d’amore tra Paola e Federico. I due infatti hanno pubblicato una Instagram Stories, che li ritrae insieme sorridenti e che si stanno gustando un buon calice di vino. “Brindiamo a questa bellissima serata“ ha scritto l’ex Madre Natura nella storia. Insomma, una bella amicizia tra due ex può tranquillamente esistere, ma chissà.

