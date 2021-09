La Miliardaria in onda su Rai 5

La Miliardaria, opera teatrale scritta nel 1935, farà compagnia gli spettatori nel pomeriggio si Rai 5. Si tratta di un’opera che rappresenta una chiara evidente fase creativa di Shaw, che si concentra più che altro su una satira politica.

La trama si incentra tutto su una donna italiana che vive a Londra, Epifania Parerga, che vuole farla finita dopo aver visto andare in frantumi il suo matrimonio con un uomo che giudica inetto. Dopo aver udito le ciniche parole del suo avvocato decide di abbronzante il piano suicida mossa anche dall’amore per Ahmed el Kabir, un umile e ascetico medico indiano. Prima di contrarre le nozze, i due si promettono vicendevolmente di superare una specie di prova: nell’arco di mesi, lei dovrà seguire una umile vita fatta di appena 500 misere rupie, mentre lui dovrà lavorare sodo per imparare a far fruttare 150 sterline trasformandole in 15.000.

Sul palco vedremo Valeria Moriconi, Mariano Rigillo, Milena Vukcotic. Adattamento e regia di Giovanna Berlinguer

