Ceasar and Cleopatra in onda su Rai 5

Ceasar and Cleopatra è l’opera che propone Rai 5 per il pomeriggio pomeriggio venerdì. Si tratta della versione andata in scena per l’evento teatrale del 2009 Stratford Festival. Un classico di G.B. Shaw che combina la commedia alla tragedia, tra modernità e una struggente storia d’amore.

I protagonisti della storia sono Cleopatra e Cesare. Quest’ultimo in un momento di solitudine si domanda, davanti la statua di una sfinge quale sia il suo destino amore. Perplesso, una voce gli e risponde di lasciar andare alla giovane Cleopatra, che dormiva tra le zampe di pietra della creatura fantastica. Dal suo canto Cleopatra si lascia andare tra le braccia del maturo generale, che la riporta a palazzo e nella sua sala del trono

Um cast tutto da vedere dove nel ruolo del protagonista Giulio Cesare vedremo Christopher Plummer.

